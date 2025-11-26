Lavori sulla linea ferroviaria Siena-Grosseto: circolazione sospesa, modifiche a treni regionali

Grosseto. Sarà attivato domenica 30 novembre, da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS), il Sistema di controllo marcia treno (Scmt) nella tratta tra Siena e Buonconvento sulla linea Siena – Grosseto. L’Scmt è il sistema di sicurezza che sussidia i macchinisti nella guida.

Si tratta questa della seconda ed ultima fase sulla linea Siena-Grosseto, visto che nel novembre 2024 l’Scmt era stato attivato tra Buonconvento e Montepescali.

Si avranno così miglioramenti in termini di performance degli impianti e della puntualità della circolazione ferroviaria sull’intera linea Siena – Grosseto.

Per consentire l’attivazione del nuovo sistema, la circolazione sarà sospesa tra Siena e Grosseto l’intera giornata di sabato 29 e fino alle 17.00 di domenica 30 novembre.

Durante il fine settimana saranno impegnati circa 50 tecnici tra dipendenti di Rfi e delle imprese appaltatrici per installare sui binari la nuova tecnologia.

L’investimento complessivo, considerando l’attrezzaggio su tutta la linea Siena – Grosseto, è di circa 3 milioni di euro.

Modifiche alla circolazione dei treni regionali

Modifiche alla circolazione ferroviaria sabato 29 e domenica 30 novembre per lavori di Rfi relativi all’attivazione del Sistema di controllo marcia treno Scmt sulla linea Siena – Grosseto.

I treni del Regionale di Trenitalia tra Siena, Buonconvento e Grosseto subiranno cancellazioni tutta la giornata di sabato 29 e fino alle 17.00 di domenica 30 novembre.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Siena e Grosseto che effettueranno fermate intermedie a Monteroni D’Arbia, Buonconvento e Civitella-Paganico.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800.892021 o rivolgendosi al personale di stazione.