“Armonie giapponesi”: le meraviglie nipponiche in mostra nel palazzo della Provincia

Grosseto. Il palazzo della Provincia di Grosseto si apre alle arti e alle tradizioni del Giappone con “Armonie giapponesi, racconti, arti, incontri, omaggio alla città di Kashiwara”, dal 29 novembre al 7 dicembre nelle sale espositive dell’ente.

Un percorso culturale che si compone di due mostre – una sul “Patrimonio Unesco in Giappone”, negli scatti fotografici di Miyoshi Kazuyoshi, e una sui bonsai – e una serie di incontri per avvicinarsi alla letteratura giapponese, scoprire la raffinata calligrafia e le eleganti architetture di carta dell’origami contemporaneo, fino all’arte dei bonsai e all’antica tradizione del sake.

L’iniziativa è organizzata dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del legame di lungo corso che l’Ente ha instaurato con il Giappone, a partire dal gemellaggio che va avanti dal 1999 con la città di Kashiwara.

“Nel tempo la Provincia di Grosseto ha coltivato questo rapporto – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia – partecipando agli incontri promossi dall’ufficio Cultura e Gemellaggi dell’Ambasciata del Giappone. Nel mese di giugno, durante la visita istituzionale a Grosseto del funzionario dell’ambasciata Kubo Hiroschi, referente per i gemellaggi, da entrambe le parti è emerso il desiderio di organizzare nuove iniziative per promuovere lo scambio culturale e favorire la pace e la collaborazione tra i popoli. Così nasce questo bellissimo progetto che ci consente di ospitare in Provincia un fitto programma di eventi per immergersi nella cultura giapponese. Invito i cittadini a cogliere questa opportunità.”

“Armonie Giapponesi” gode del patrocinio della Regione Toscana, dell’ambasciata del Giappone, dell’Istituto giapponese di cultura e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Hanno inoltre collaborato con la Provincia Fondazione Polo universitario grossetano, Liceo statale Rosmini; Fondazione Luciano Bianciardi, associazione Tejidas Aps; Studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto, Club Unesco Grosseto Maremma e Proloco di Grosseto.

Il programma

Durante le giornate dedicate alla cultura del Sol Levante, i visitatori potranno ammirare l’esposizione i “Patrimoni Unesco in Giappone“, composta da 67 meravigliosi scatti fotografici dell’artista Miyoshi Kazuyoshi, che ha ritratto le bellezze del Giappone designate patrimonio Unesco dal 2012 al 2025. La mostra, a cura dell’Istituto giapponese di cultura di Roma, sarà inaugurata sabato 29 novembre, alle 16.30, e resterà visitabile fino al 7 dicembre con ingresso libero (Orari: domenica 30 novembre dalle 16.00 alle 19.00; da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 e domenica 7 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00). In occasione dell’inaugurazione il 29 novembre, alle 16.30, si terrà un incontro sull’importanza dei patrimoni Unesco, a cura del Club Unesco Grosseto Maremma e del Polo universitario grossetano.

Sarà approfondito il tema della letteratura giapponese negli incontri “Pagine dal Giappone – Un ponte tra Occidente e Oriente” a cura di Lucia Matergi della Fondazione Luciano Bianciardi: in particolare il 1° dicembre alle 17.30, in sala Pegaso l’incontro sarà dedicato al racconto “La vecchia signora in kimono viola” di Italo Calvino e al “Giardino delle peonie” dello scrittore giapponese Nagai Kafu, mentre mercoledì 3 dicembre, alle o17.30, a due opere di Murakami Haruki: “Prima persona singolare” e “Nell’anno degli spaghetti”; entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

Venerdì 5 dicembre, alle 18, nella sala Pegaso si terrà l’iniziativa “Conoscere il Giappone attraverso la lingua e l’arte dell’origami” a cura della docente Yuka Kotani dell’agenzia formativa Rosmini. Ingresso libero, è gradita la prenotazione al seguente link: https://agenziaformativa.rosminigr.it/conoscere-il-giappone.html

Sabato 6 dicembre, alle 16.30, aprirà la mostra di bonsai, a cura dello studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto. Ingresso libero.

Domenica 7 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, sarà possibile visitare la mostra di bonsai insieme all’esposizione delle opere di Miyoshi Kazuyoshi. Inoltre, alle 17, nella sala Pegaso si terrà una dimostrazione di lavorazione di bonsai. Ingresso libero.

Riservati alle studentesse e agli studenti del Liceo Rosmini si terranno due incontri: lunedì 1° dicembre, alle 9.30, “Storie in Kamishibai”, l’antica arte giapponese di narrazione a cura di Martina Pagliucoli dell’associazione Tejidas, e venerdì 5 dicembre, alle 10, “Storie in Kamishibai”, laboratorio creativo, sempre a cura di Martina Pagliucoli.

Infine, solo su invito, uno speciale appuntamento organizzato per sabato 6 dicembre, alle 12, dallaAmbasciata del Giappone in Italia, la quinta edizione di Sake Caravan, con la partecipazione dell’ambasciatore Suzuki Satoshi e del presidente della Provincia Francesco Limatola. Nell’occasione sarà presentata la tradizionale bevanda giapponese a cura del sake samurai Marco Massarotto con successiva degustazione di sake abbinato ai prodotti del territorio. Si tratta della quinta edizione, dopo quelle organizzate a Napoli, Firenze, Chieti e Rieti.

Informazioni: tel. 0564.484322, 0564.484281 e 0564.484714, e-mail urp@provincia.grosseto.it