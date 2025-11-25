“Parco aperto”: ecco gli eventi di dicembre nel Parco della Maremma

Grosseto. Continuano gli eventi di “Parco aperto” al Parco della Maremma.

Dopo l’appuntamento per bambini in programma il 30 novembre dal titolo “Questo non lo mangio!”, anche nel mese di dicembre proseguono le attività tra scienza, natura, letteratura e clima natalizio. Non solo trekking, dunque, ma anche eventi per bambini e conferenze che metteranno al centro gli animali e il loro habitat, ma anche sentieri per rilassarsi e fare un po’ di movimento dopo le feste natalizie. In programma anche il ritorno, a un anno di distanza dalla “Trilogia del lupo”, di un appuntamento dedicato a questo animale.

Il programma

Si parte venerdì 12 dicembre con una giornata di studio al Granaio lorenese dal titolo “La ricerca scientifica nei parchi regionali della Toscana”. Un evento istituzionale divulgativo dedicato a progetti, metodi e risultati della ricerca nei parchi regionali, che si svolgerà dalla mattina alle 9.45 fino al tardo pomeriggio.

Domenica 14 dicembre, invece, spazio ai bambini con l’evento “Il signor Rosmarino al Parco della Maremma”, in cui la scrittrice Elena Spaziani accompagnerà i bambini in una passeggiata semplice, aiutandoli a scoprire, a contatto con la natura, lo straordinario potere dell’immaginazione. Gino Rosmarino è un simpatico vecchietto di centodue anni che vive sull’Isola di Sale. È un uomo gentile che ama il mare e tutte le sue creature e il Parco della Maremma è certo il luogo migliore per raccontare le sue avventure. L’attività si svolge lungo il percorso A7 Bocca d’Ombrone e ha una lunghezza di 5,6 chilometri. La partenza è prevista per le 10, con ritrovo alle 9.45 al centro visite, e durerà circa tre ore. Il biglietto ha un costo di 10 euro a bambino ed è gratuito per gli accompagnatori. Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Torna, un anno dopo “La trilogia del lupo”, una conferenza dedicata proprio al lupo che si terrà sabato 20 dicembre con i professori Francesco Ferretti e Lorenzo Lazzeri. Un anno fa, infatti, il Parco della Maremma presentava una serie di incontri sul tema, offrendo una visione completa dell’animale, dalla sua biologia e conservazione fino alla sua rappresentazione nel cinema. Oggi i ricercatori Francesco Ferretti e Lorenzo Lazzeri (dell’Università di Siena) fanno il punto sulla ricerca sul tema, nel Parco della Maremma. Come consuetudine, prima della conferenza, si terrà l’escursione “Sulle tracce del lupo”, con ritrovo alle 14 al centro visite di Alberese. L’evento si svolgerà a Spaccasasso, partendo dal centro visite alle 14.15, con ritrovo alle 14, e durerà circa due ore. Il biglietto ha un costo di 5 euro. Prenotazione obbligatoria per entrambi gli eventi della giornata (conferenza a entrata gratuita), scrivendo a booking@parco-maremma.it.

“Postumi natalizi. Smaltiamo gli eccessi del pranzo di Natale!” ci dà appuntamento, invece, a venerdì 26 dicembre, con un trekking di fine anno al Parco della Maremma che è ormai una tradizione. Passeggiata fino alla Torre di Collelungo, sul sentiero A2, accompagnati da una guida ambientale. I circa 8 chilometri del percorso consentiranno di smaltire quelle tre fette di panettone in più. Al termine dell’escursione, una tisana, offerta dall’erboristeria Menta e Rosmarino di Grosseto. Ritrovo al centro visite di Alberese alle 9.15, in via del Bersagliere 7/9, con partenza alle 9.30. Difficoltà media con biglietti al costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Altri eventi sono in programma anche per il mese di gennaio e sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it.

Foto di Nunzio D’Apolito