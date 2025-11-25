Incidente stradale: due persone ferite

Home CronacaIncidente stradale: due persone ferite
L'incidente è avvenuto nel comune di Scansano

Scansano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 159, nel comune di Scansano, oggi pomeriggio, intorno alle 15.30.

Per cause in corso di accertamento, nell’incidente è rimasta coinvolta una sola auto.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Scansano con infermiere, allertate le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Due persone, un uomo di 70 e una donna di 64 anni, sono state trasportate in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto

 

