Amedeo Gabbrielli lascia Forza Italia: "Scelta di responsabilità dopo un percorso importante"
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Amedeo Gabbrielli lascia Forza Italia: “Scelta di responsabilità dopo un percorso importante”

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Il recente successo elettorale di Forza Italia è un risultato significativo che conferma il valore del lavoro svolto in questi anni. Dal 2021, insieme a Luca Agresti, ho vissuto momenti politici importanti, contribuendo a rafforzare la credibilità e l’apprezzamento del partito in città”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale a Grosseto.

“Sono orgoglioso del percorso compiuto come unico consigliere comunale e ringrazio il partito, Luca Agresti e il segretario per il sostegno e per l’opportunità offertami anche in Provincia – continua la nota -. Ho sostenuto con convinzione la candidatura di Luca Agresti e Priscilla Schiano alle regionali e sono felice della crescita registrata da Forza Italia. Tuttavia, alla luce del nuovo assetto politico e dopo una riflessione personale, ritengo che questo sia il momento più opportuno per una scelta importante”.

“Continuo a credere in una politica moderata e di centro, fondata su serietà, rispetto e libertà di pensiero. Non voglio essere un peso per il partito, né per i colleghi consiglieri. Per questo, dopo aver affrontato battaglie significative, come quelle contro l’antenna 5G a Rispescia e sulla mozione relativa alla remigrazione, sento il dovere di proseguire il mio percorso in modo diverso. Ho quindi deciso di lasciare Forza Italia e di aderire temporaneamente al gruppo misto di maggioranza, guidato dall’amico Angelo Pettrone – termina Gabrielli -. Questo nuovo posizionamento mi consentirà di portare avanti con maggiore libertà e coerenza il mio impegno politico, nel segno della responsabilità e del servizio ai cittadini”.

