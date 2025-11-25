Finanziere trova 500 euro e li dona alla Caritas

Grosseto. Un bel gesto di generosità è stato compiuto da un militare della Guardia di Finanza di Grosseto, che ha trovato una somma di denaro in contanti in un luogo pubblico e ha deciso di donarla in beneficenza.

In particolare, oltre un anno fa, il finanziere ha rinvenuto per terra, in una delle vie principali di Orbetello, una busta con all’interno diverse banconote per un importo pari a 500 euro.

Nonostante tutte le azioni avviate a seguito del ritrovamento e finalizzate alla restituzione del denaro al legittimo proprietario, tra le quali la prevista pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio comunale, nessuno lo ha rivendicato.

Decorsi i termini di legge, il finanziere è quindi diventato possessore a pieno titolo dei 500 euro, ma, ritenendo che tale somma potesse essere d’aiuto a chi ne ha più bisogno, ha sin da subito rinunciato alla possibilità di utilizzarla per fini personali.

E così, domenica 23 novembre, in occasione della celebrazione nel duomo di Orbetello della Messa per la Giornata mondiale per i poveri 2025, è stato lo stesso militare a consegnare simbolicamente la cifra a Monsignor Bernardino Giordano, vescovo della Diocesi, affinché venisse devoluta alla locale Caritas.

“La donazione, esempio di integrità e solidarietà, testimonia come l’azione del Corpo si estrinsechi, oltre che nelle imprescindibili attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, anche in ambito sociale – si legge in una nota della Guardia di Finanza –, evidenziando la continua vicinanza delle Fiamme Gialle nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a chi versa in condizioni di disagio”.