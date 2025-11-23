Home Cultura & Spettacoli“Il lato nascosto della musica”: conferenza alle Clarisse
“Il lato nascosto della musica”: conferenza alle Clarisse

Quarto appuntamento della rassegna

Grosseto. Lunedì 24 novembre, alle 17.00, il Polo Le Clarisse ospiterà il quarto appuntamento de “Il lato nascosto della musica”.

Prosegue il viaggio alla scoperta delle dimensioni più profonde e meno esplorate dell’arte musicale con la rassegna, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

L’ingresso è libero, ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

L’incontro

Protagonista del pomeriggio sarà Emiliano Sciarra, pianista, compositore e saggista con una conferenza dal titolo “Il lato nascosto della musica”. Sciarra guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza e tradizione per svelare le dinamiche profonde che fanno della musica uno strumento di evoluzione emotiva e spirituale.

La musica è sicuramente un’arte affascinante, ma è anche una scienza dei suoni fisici e metafisici.

Durante l’incontro scopriremo che l’uomo e la donna sono dotati di una coscienza e di centri psichici, sottili, grazie ai quali si può percepire la musica e i suoi effetti dentro ciascuno di noi, nella propria interiorità, nell’anima. E allora si può scoprire un “lato nascosto” della musica che sembra davvero importante

