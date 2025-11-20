Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

Massa Marittima (Grosseto). Lunedì 24 novembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, cimitero, carceri, Città Nuova, Parco del Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19.30.

