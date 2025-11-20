Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

L'intervento è in programma lunedì 24 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Massa Marittima (Grosseto). Lunedì 24 novembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, cimitero, carceri, Città Nuova, Parco del Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tirocini in Comune per laureati in architettura: come...

Ristrutturazione della caserma dei Carabinieri: il Comune ottiene...

Il Comune al lavoro per evitare gli allagamenti:...

“Se dico donna…”: lo spettacolo in scena nel...

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: nuovo appuntamento con...

“La Provincia in Comune”: confronto operativo a Magliano...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: