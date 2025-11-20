“Mi mostro solo se lo decido io”: un incontro per parlare della violenza digitale di genere

Grosseto. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto promuove l’iniziativa “Mi mostro solo se lo decido io”, in programma martedì 25 novembre, alle 16, a Grosseto, nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi.

L’incontro

L’incontro sarà dedicato, in particolare, al tema della diffusione non consensuale di immagini, un fenomeno in forte crescita che rappresenta una forma di violenza ancora troppo poco compresa e spesso sottovalutata. A partire dalle vicende del gruppo Facebook “Mia moglie” e dal sito web Phica, il pomeriggio offrirà un momento di confronto sugli strumenti giuridici a tutela delle donne, per prevenire e contrastare la diffusione di immagini senza il consenso della persona ritratta.

Si parlerà di educazione al rispetto e al consenso fin dalla scuola, collegandosi alle testimonianze del progetto “Artemisia, la tela della parità”, che è realizzato dalla Provincia di Grosseto. L’obiettivo è quello di promuovere consapevolezza e responsabilità e favorire una cultura del rispetto e dell’autodeterminazione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e vedrà anche la partecipazione dei Centri antiviolenza Olympia De Gouges e Tutto è Vita- Elisabetta Fiorilli, oltre all’associazione La casa di Hilde.

“La Provincia di Grosseto e la Commissione provinciale per le pari opportunità sono accanto alle donne ogni giorno, per sostenerle, informarle e costruire una comunità più giusta, sicura e rispettosa – afferma Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità –. La violenza digitale è una delle nuove frontiere della violenza di genere, spesso invisibile ma capace di distruggere la vita di una donna. Condividere immagini senza il consenso significa privare la persona del controllo sul proprio corpo, sulla propria identità e sulla propria libertà. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno spesso sottovalutato, non solo da chi potrebbe diventare una potenziale vittima della violenza, ma anche da chi la compie, in quanto in molti casi non si pensa alle conseguenze a cui si può andare incontro, per l’altro e per sé stessi”.

Il programma

Il programma prevede: l’apertura del pomeriggio con i saluti istituzionali di Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; a seguire gli interventi di Veronica Tancredi, presidente della Commissione pari opportunità provinciale; in collegamento Vittoria Doretti, direttrice del Dipartimento Promozione ed etica della salute della Usl Toscana Sud Est e responsabile della Rete regionale Codice Rosa.

La giornalista Clelia Pettini dialogherà con Gabriella Capone, avvocata e componente della Commissione provinciale per le pari opportunità.

Per il progetto “Artemisia” interverranno Irene Paoletti, di Anima scenica Teatro, che è l’associazione coinvolta nella realizzazione dei laboratori; la docente Orietta Milesi, della scuola dell’infanzia Il Fontino di Follonica dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica; la docente Maria Luisa Lenzi, della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII, dell’Istituto comprensivo 4 Grosseto. Sarà presente anche la dirigente dell’istituto comprensivo Grosseto 4 Anna Maria Carbone.

Per le associazioni interverranno Sabrina Gaglianone, presidente del Centro antiviolenza Olympia de Gouges; Susi Esposito, presidente di Tutto è vita – Elisabetta Fiorilli; una rappresentanza de La Casa di Hilde.