Piano del verde, il Comune accelera: il plauso dal laboratorio “L’Albero delle Idee”

Grosseto. Il laboratorio politico “L’Albero delle Idee” ha presentato all’assessorato comunale una proposta operativa per la definizione di un Piano del verde pluriennale a Grosseto.

Il consigliere comunale di Forza Italia – Ppe Amedeo Gabbrielli esprime soddisfazione per la risposta dell’assessore Riccardo Ginanneschi, che ha confermato come gli uffici comunali siano già al lavoro su un Piano del verde di medio-lungo periodo e che la proposta ricevuta sarà oggetto di valutazione.

«Accogliamo con soddisfazione – dichiara il consigliere Gabbrielli – questa conferma. La pianificazione del verde urbano è uno strumento fondamentale per migliorare qualità della vita, sostenibilità e resilienza della nostra città. Sapere che il Comune sta già operando in questa direzione è un segnale estremamente positivo per Grosseto».

Gabbrielli aggiunge che il gruppo continuerà a monitorare l’avanzamento del progetto affinché venga realizzato nel modo migliore e in tempi rapidi.

La proposta nasce dal lavoro del laboratorio politico “L’Albero delle Idee”, costituito lo scorso luglio, che ha eletto il proprio direttivo, composto da: Amedeo Gabbrielli, Stefano Dragoni, Valerio Pizzuti, Barbara Chelli, Salvatore Anastasi, Mirella Pastorelli, Sergio Ceccacci, Franca Viti, Giorgio Signori.

Il coordinamento delle attività è affidato a Stefano Dragoni, Amedeo Gabbrielli e Barbara Chelli.

I principali punti della proposta:

adozione di un Piano del verde quinquennale;

censimento georeferenziato del patrimonio arboreo comunale;

obiettivi misurabili per l’aumento delle aree verdi e dell’ombreggiamento urbano;

utilizzo prioritario di specie autoctone mediterranee;

monitoraggio annuale e pubblicazione dei dati;

adozione di criteri tecnici chiari e trasparenti per eventuali abbattimenti necessari per motivi di sicurezza o fitosanitari.

«Auspichiamo – conclude Gabbrielli – che Grosseto possa finalmente dotarsi di uno strumento moderno, trasparente e partecipato, capace di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio verde»