Oltre 234mila euro dal Governo per le biblioteche maremmane, Rossi: “Rivoluzione culturale”

Grosseto. “Siamo di fronte a un investimento di grande valore che attua immediatamente una vera e propria rivoluzione culturale e dimostra l’attenzione senza precedenti del Governo Meloni per l’identità e i territori”.

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che esprime grande soddisfazione per l’arrivo dei fondi stanziati dal Ministero della cultura (Mic) per le biblioteche della provincia di Grosseto.

“L’impiego complessivo di risorse per il potenziamento delle biblioteche italiane è storico e la Toscana ne è protagonista – commenta Rossi –. A livello regionale, sono stati stanziati 3.432.821 euro per le biblioteche toscane, mentre la provincia di Grosseto ha ottenuto un risultato straordinario: oltre 17 biblioteche finanziate per un totale di 234.387 euro”.

“Questo non è solo un dato numerico – aggiunge Rossi -. Questi fondi sono strategici perché concretizzano l’idea di coniugare cultura e tradizioni con il proprio territorio, rafforzando la lettura anche nelle aree interne e nei nostri amati borghi. Il bando, fortemente voluto dal Ministro Alessandro Giuli ha premiato chi ha fatto domanda e impone alle biblioteche destinatarie due impegni fondamentali: sostegno all’editoria di prossimità con l’investimento di almeno il 10% dei fondi nell’acquisto di libri e materiali da editori locali e animazione territoriale, cioè organizzare in un anno almeno 12 eventi tra presentazioni di libri o conferenze legate al territorio”.

“Le biblioteche sono sempre più valorizzate come veri e propri centri culturali pulsanti. Questo piano coniuga in modo virtuoso territorio, identità, editoria, cultura popolare e cittadinanza. Ringrazio il Ministro Giuli e il Governo Meloni per aver mantenuto alta l’attenzione sul valore della cultura come infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia“, conclude Fabrizio Rossi.

Queste alcune delle biblioteche beneficiarie in provincia di Grosseto: Biblioteca Chelliana e Isgrec Grosseto, “Gaetano Badii” di Massa Marittima, “Italo Calvino” Castiglione della Pescaia, “Piero Raveggi” di Orbetello, biblioteca comunale “Francesco Zuccarelli di Pitigliano”.