“Le città di pianura”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film è in programma giovedì 20 novembre

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 20 novembre, alle 19, sarà proiettato il film “Le città di pianura” per la regia di Francesco Sossai, con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi.

Un road movie veneto che racconta l’incontro tra due cinquantenni sbandati e un giovane studente, trasformando una notte di sbronze in un viaggio inatteso di amicizia e cambiamento.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il Gruppo Facebook

