“Corpo”: lo spettacolo di danza inaugura la rassegna “Piccole Storie Aliene”

Grosseto. Un desiderio, una visione, una necessità: riconnettersi con ciò che ci costituisce.

“Corpo”, l’attesissimo spettacolo della compagnia Naturalis Labor, è una riflessione danzata sulla materia – non solo quella fisica ma quella invisibile – che ci unisce al mondo naturale, e in particolare al regno vegetale. In un tempo che ci ha allontanato dalla nostra essenza più profonda, il corpo torna ad essere strumento di ascolto, canale di comunicazione, luogo di trasformazione.

Giovedì 20 novembre alle 19.00, nella storica Sala Eden di Grosseto, si apre “Piccole Storie Aliene”, rassegna di danza contemporanea promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e diretta da Marcello Valassina e con una performance intensa e profondamente attuale: “Corpo” di Davide Angelozzi ed Elda Bartolacci per Dacru Dance Company. Una produzione compagnia Naturalis Labor realizzata con il sostegno di MiC, Regione Veneto e Comune di Vicenza.

In scena, il corpo diventa ponte tra l’essere umano e la natura, tra l’esperienza sensibile e il pensiero, tra l’evoluzione e la necessità di un nuovo inizio. Uno spettacolo che è insieme denuncia e preghiera e che invita lo spettatore a una rivoluzione silenziosa ma profonda: quella del sentire.

«”Corpo” apre la nostra rassegna con una riflessione essenziale sul corpo come ponte tra l’uomo e la natura. In un tempo che ci allontana dalla nostra essenza, questa performance ci invita a riscoprire il corpo come luogo di memoria, ascolto e trasformazione. Un gesto di danza che parla di rivoluzione interiore e di rinascita collettiva», dichiara Marcello Valassina, direttore artistico di “Piccole Storie Aliene”.

Come ogni serata della rassegna, l’appuntamento si articola nella formula partecipativa della conferenza danzata: performance, dialogo con gli artisti e aperitivo informale.

Ingresso: 8 euro .

Prenotazione consigliata: WhatsApp 393 3650238 /e-mail casseroindanza@gmail.com

“Piccole Storie Aliene” è realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e Comune di Grosseto, con il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.