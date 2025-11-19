Home Costa d'argentoIn arrivo 243 nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti: saranno posizionati nei centri storici e nelle frazioni
In arrivo 243 nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti: saranno posizionati nei centri storici e nelle frazioni

Il Comune investe oltre 137mila euro

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello ha predisposto l’acquisto di 243 nuovi cestini porta rifiuti che saranno posizionati nei centri storici e nelle frazioni per riqualificare l’arredo urbano e ottimizzare la raccolta dei rifiuti. 

L’investimento per l’acquisto ammonta a oltre 137mila euro e l’installazione avverrà nei prossimi mesi: «E’ stata individuata la necessità  spiega l’assessore all’igiene pubblica e ambiente, Ivan Poccia  di procedere all’acquisto di 243 cestini porta rifiuti da posizionarsi nei centri storici di Orbetello e Talamone e nelle frazioni, al fine di sostituirli per evitare il verificarsi di situazioni di non corretto utilizzo, con conseguente degrado per l’ambiente circostante e quindi anche per garantire le dovute condizioni di decoro ed igienico sanitarie». 

I cestini

Per i centri storici di Orbetello e Talamone sono stati scelti cestini porta rifiuti in lega di alluminio con kit posacenere incassato e capacità di 110 litri di colore corten e con il logo del Comune di Orbetello e nelle altre frazioni del territorio comunale, invece, saranno posizionati cestini porta rifiuti in plastica rinforzata di capacità pari a 50 litri: «L’installazione – chiarisce Poccia avverrà nei prossimi mesi e sarà attenta e capillare. Sarà cura del mio assessorato, infatti, verificare direttamente il posizionamento di ogni singolo cestino per garantire una migliore ed efficiente dislocazione, al fine di garantire l’ottimizzazione della raccolta e la riqualificazione dell’arredo urbano». 

Rispetto a garantire l’igiene pubblica, inoltre, l’assessore è al lavoro per risolvere il problema delle presenza di ratti: «Voglio precisare, rispetto alla presenza di ratti, che le relative ordinanze sindacali – conclude Poccia sono interventi tampone. Mi sono già attivato per risolvere il problema convocando dei tavoli e i primi incontri si sono già svolti per attuare la sostituzione dei cassonetti con quelli di nuova generazione, già presenti ad Albinia e a Polverosa, e riprogettare il loro posizionamento. Voglio rassicurare la cittadinanza che non è un problema che abbiamo sottovalutato e stiamo verificando tutte le soluzioni possibili». 

