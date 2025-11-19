Contributo affitto 2025: beneficiari di quota B dell’assegno di inclusione ammessi con riserva

Grosseto. Preso atto dell’alto numero di soggetti inseriti nella graduatoria provvisoria degli esclusi perché privi della documentazione ufficiale inerente alla quota di sostegno all’affitto (quota B) dell’assegno di inclusione, percepito dal richiedente o altro componente del nucleo familiare e considerata la difficoltà di reperire tale documentazione nei termini di presentazione dei ricorsi, il Comune di Grosseto informa che coloro che sono tenuti a presentare soltanto tale documentazione saranno ammessi con riserva nella graduatoria definitiva.

Tali soggetti dovranno obbligatoriamente fornire la documentazione ufficiale richiesta (importo di sostegno all’affitto “quota B” dell’assegno di inclusione) al momento della presentazione delle ricevute del pagamento dei canoni di locazione dell’anno 2025: dal 2 febbraio 2026 al 27 febbraio 2026 (seguirà comunicazione ufficiale nel sito comunale in sede di approvazione della graduatoria definitiva).

La documentazione deve contenere: importo mensile e numero di mesi di sostegno all’affitto (quota B) percepito durante tutto l’anno 2025.

Per tutti coloro che invece avessero ulteriori motivi di esclusione da sanare il Comune ricorda che il ricorso è ammesso entro il 28 novembre 2025.

Il Comune prega, a tal fine, di visionare, tramite il numero di protocollo della domanda di partecipazione al bando, la propria posizione inserita nella graduatoria definitiva di prossima pubblicazione nel sito comunale.