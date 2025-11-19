Neuropsichiatria, Mazzocco: “Sindaci ancora in silenzio, intanto il privato offre soluzioni per chi ha soldi”

Massa Marittima (Grosseto). “Ancora nessuna presa di posizione pubblica dei sindaci sul gravissimo problema che affligge le famiglie con fragilità e disabilità”.

A dichiararlo è Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione a Massa Marittima.

“Mi riferisco alla neuropsichiatra infantile e della riabilitazione logopedica e psicomotricità del nostro territorio – spiega Mazzocco -. Proprio in questi giorni gira una pubblicità di un centro privato che offre trattamenti per questi bambini sfortunati e nel vederla ho avuto un moto di sconforto misto a rabbia perché, se da una parte il privato fa il suo legittimamente, dall’altra abbiamo delle istituzioni inerti, silenti, se non addirittura compiacenti. La Asl è il consueto muro di gomma su cui rimbalza tutto, ma il silenzio delle istituzioni, che dovrebbero difendere e tutelare la salute pubblica di tutti i loro cittadini, tutti, è determinante nel consentire tali atteggiamenti”.

“Ma come fanno a non sobbalzare sulla sedia nel vedere che, mentre le liste d’attesa per una visita specialistica, prima, e poi per la presa in carico logopedica è di mesi e mesi, il privato offre trattamenti specifici con lo slogan ‘Ogni parola in più è un passo avanti”. E come si sentono le famiglie che non possono permettersi il lungo e costoso trattamento privato sapendo che invece per loro lo slogan è ‘Ogni giorno, settimana, mese, perso in attesa è uno, due…dieci passi indietro’? Nella stessa città, nello stesso territorio due opportunità diverse e dirimenti, una per chi ha i soldi, l’altra per chi non ne ha – termina Mazzocco -. E il sindaco cosa fa? Da che parte sta’? Evidentemene le nostre comunità sono amministrate da chi il problema non lo conosce, non lo vive in prima persona fortunatamente, ma almeno un sussulto dovrebbero farlo, almeno uno sbadiglio”.