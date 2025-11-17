“Abitare la Notte”, Simiani: “Da Grosseto parte un modello di comunità solidale”

Grosseto. “‘Abitare la Notte‘ rappresenta un esempio concreto di come una comunità possa trasformare la solidarietà in azione quotidiana. L’impegno della Diocesi di Grosseto, guidata dal vescovo Bernardino Giordano, di don Enzo Capitani e di tutto il volontariato cittadino si è tradotto in un protocollo d’intesa che unisce energie e responsabilità per sostenere chi vive le fragilità più profonde”: è quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani.

“In un tempo segnato dal caro vita, dall’emergenza abitativa e dalla solitudine, questo progetto porta ogni sera nelle strade di Grosseto non solo pasti caldi, coperte e indumenti, ma soprattutto relazione, ascolto e dignità. Nel 2024 sono stati distribuiti 4.538 pasti in 18 zone della città, incontrando mediamente 30 persone a notte: numeri che raccontano un bisogno crescente e che interpellano tutti noi. Di fronte a una Legge di Bilancio debole sul piano sociale, è essenziale sostenere la rete del volontariato, che è il vero presidio di umanità dei nostri territori. ‘Abitare la Notte’ è un modello che parla all’Italia intera: una città che sceglie di non voltarsi dall’altra parte, anche nelle ore più buie, è una città che costruisce speranza e futuro. Una città che rimane umana, sempre”, conclude Simiani.