Il Comune mette in vendita un terreno edificabile: come partecipare all’asta

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica intende alienare, a mezzo di asta pubblica, un terreno edificabile posto in via dei Pioppi. La scadenza del bando è per il 15 dicembre 2025.
Il Comune fa presente che:
- l’asta pubblica dovrà essere espletata mediante presentazione di offerta segreta;
- sono ammesse offerte al ribasso della base d’asta non superiore al 10%;
- l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando di gara è disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune, al seguente indirizzo: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Altri-avvisi