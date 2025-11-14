“Il ruolo del fisioterapista nelle disfunzioni del pavimento pelvico”: l’Ofi organizza un corso di formazione

Grosseto. L’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Pisa, Livorno e Grosseto annuncia il corso di formazione “Il ruolo del fisioterapista nelle disfunzioni del pavimento pelvico”, in programma sabato 22 novembre nel Palazzo Aldobrandeschi di Grosseto.

Accreditato con 4 crediti Ecm, il corso rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale dedicata a un ambito della riabilitazione fondamentale per la salute pubblica. Le disfunzioni del pavimento pelvico – dall’incontinenza al dolore pelvico cronico, fino alle problematiche del post-parto – interessano un’ampia fascia di popolazione e incidono significativamente sulla qualità di vita.

L’evento si svolge con il patrocinio di Aifi – Associazione italiana fisioterapia, del Gis Aifi pavimento pelvico e dell’amministrazione provinciale di Grosseto, di Pisa e di Livorno. a conferma dell’attenzione istituzionale e scientifica verso la promozione di percorsi formativi qualificati sul territorio.

Relatori (in ordine alfabetico per cognome): Anna Maria Balestri, Tiziana Calamassi, Serena Conti, Serena Godioli, Alfredo Genovese, Manuela Lucheroni, Giovanni Mintrone, Salvatore Tumbiolo.

La giornata formativa offrirà un approfondimento sui più recenti approcci terapeutici e sull’importanza della collaborazione interprofessionale nei percorsi clinici dedicati al pavimento pelvico, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza e rafforzare la risposta sanitaria territoriale.

«Questo corso – afferma la presidenza dell’Ofi Pisa-Livorno-Grosseto – rappresenta un impegno concreto per valorizzare le competenze dei professionisti e sensibilizzare la comunità sanitaria su un tema spesso poco discusso, ma di fondamentale importanza. Ringraziamo sentitamente i docenti per la disponibilità e l’amministrazione provinciale di Grosseto per l’attenzione e il supporto logistico dimostrati nei confronti di un argomento così rilevante per la salute dei cittadini.»

L’evento è gratuito per gli iscritti agli Ordini dei fisioterapisti della Toscana (Toscana Nord, Centro e Siena) in regola con l’iscrizione 2025. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 novembre, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e iscrizioni disponibili sul portale del provider Sinergia e Sviluppo.