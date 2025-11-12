Museo del Buttero e delle tradizioni popolari: il Comune incassa il sostegno di Regione e Cassa di Risparmio

Home Cultura & SpettacoliMuseo del Buttero e delle tradizioni popolari: il Comune incassa il sostegno di Regione e Cassa di Risparmio
I lavori si concluderanno il 31 dicembre 2026

di Redazione
Grosseto. Nuovo passo avanti per il Museo del Buttero e delle tradizioni popolari (Mu.bu.tra) ad Alberese.

L’iniziativa rientrerà nella rete museale della Maremma e sarà simbolo di promozione culturale e territoriale sul tema degli usi e dei costumi locali. Attraverso modalità immersive e multisensoriali, il nuovo museo si farà ponte tra passato, con le tradizioni popolari, e futuro, con l’esperienza digitale. In particolare, sarà centrale la figura del Buttero.

Il progetto ha il sostegno dell’amministrazione comunale, della Cassa di Risparmio di Firenze e della Regione Toscana. Responsabile della procedura sarà il funzionario del servizio Urp cultura, biblioteca, musei e teatri. I lavori si concluderanno il 31 dicembre 2026.

“Un importante passo avanti che porterà alla realizzazione del museo ad Alberese – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore a cultura, musei e teatri Luca Agresti -, un luogo che valorizza la nostra storia e cultura. Questo progetto è il risultato del lavoro congiunto dell’amministrazione e di importanti partner istituzionali. Grazie alla Cassa di Risparmio di Firenze e alla Regione Toscana per il loro sostegno finanziario. Il Mu.bu.tra sarà un luogo di incontro e sapere, dove i visitatori potranno immergersi nelle tradizioni e nella storia della Maremma, scoprendo la nostra identità e il nostro patrimonio culturale”.

