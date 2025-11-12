Home AttualitàGrosseto commemora la strage di Nassiriya e i caduti nelle missioni: cerimonia in piazza
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Grosseto commemora la strage di Nassiriya e i caduti nelle missioni: cerimonia in piazza

La commemorazione, in piazza Caduti di Nassiriya, ha visto la partecipazione delle autorità locali civili, militari e religiose

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Grosseto. Questa mattina Grosseto ha celebrato la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

La commemorazione, in piazza Caduti di Nassiriya, ha visto la partecipazione delle autorità locali civili, militari e religiose. A rappresentare il Comune di Grosseto il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti, che nel suo intervento ha voluto ricordare i nomi delle vittime dell’attacco kamikaze del 12 novembre 2003 a Nassiriya in cui persero la vita 28 persone (19 italiani).

“Mi sento in dovere – ha sottolineato Turbanti – di ricordare i loro nomi. Dodici erano i Carabinieri: Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone. Appartenevano invece all’Esercito Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci. Nell’esplosione vi furono anche due vittime civili: il cooperatore Marco Beci e il regista Stefano Rolla, impegnato nelle riprese di un documentario”.

E poi ancora: “Questa cerimonia non è solo un momento di ricordo, ma è anche un impegno. Un impegno a custodire la memoria, a trasmettere ai giovani il valore della pace, della democrazia, della legalità”.

Alla cerimonia, coinvolti anche dall’assessorato all’Istruzione guidato da Angela Amante, erano presenti pure le ragazze e i ragazzi di diverse classi della primaria bilingue, della scuola di via Mazzini, delle scuole secondarie di primo grado Galilei, Da Vinci e dell’Istituto tecnico Agrario. I giovani hanno cantato l’inno nazionale.

Nella foto, da sinistra a destra: il colonnello Salvatore Santone (Cemivet), il prefetto di Grosseto Paola Berardino e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti durante un frammento della cerimonia.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: doppio appuntamento con...

Speculazione dell’eolico in Maremma: Italia Nostra organizza un’assemblea...

Museo del Buttero e delle tradizioni popolari: il...

“Ecosistema Duna”: gli studenti piantano il futuro con...

Scuola: la Toscana ricorre al Presidente della Repubblica...

Scuola chiusa per allagamenti: riapertura parziale disposta dal...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: