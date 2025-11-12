Home Colline del Fiora800mila euro dalla Regione all’Unione dei Comuni: serviranno a ristrutturare la sede
Colline del FioraNotizie dagli Enti

800mila euro dalla Regione all’Unione dei Comuni: serviranno a ristrutturare la sede

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Pitigliano (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora resterà nella propria sede legale di via Ugolini a Pitigliano, che sarà oggetto di una ristrutturazione complessiva grazie a un finanziamento regionale di circa 800mila euro.

La decisione è stata assunta dopo un’attenta valutazione economica e funzionale delle diverse opzioni possibili. In particolare, nei giorni scorsi il presidente dell’Unione Ugo Lotti e i sindaci Giovanni Gentili (Pitigliano) e Mirco Morini (Manciano), hanno effettuato un sopralluogo nell’immobile di proprietà di Banca Tema, in località Il Piano a Pitigliano, che era stato proposto in concessione d’uso all’ente.

«Insieme ai sindaci Gentili e Morini abbiamo visitato l’immobile di Banca Tema per valutarne la possibile destinazione a sede dell’Unione — spiega il presidente Ugo Lotti —. Tuttavia, alla luce del contributo regionale ottenuto per la ristrutturazione della nostra sede di via Ugolini e dei costi di gestione stimati per il nuovo edificio, abbiamo ritenuto opportuno non prendere in considerazione quella soluzione. La scelta condivisa è di valorizzare e ammodernare l’attuale sede, che potrà così diventare ancora più funzionale, efficiente e sostenibile».

La Regione Toscana, infatti, ha recentemente comunicato l’assegnazione di un finanziamento di 800mila euro destinato a interventi strutturali sull’immobile di proprietà dell’Unione, finalizzati al suo adeguamento e miglioramento energetico e funzionale.

«Ringraziamo Banca Tema per la disponibilità e l’attenzione mostrata — aggiunge Lotti —, ma riteniamo che investire sulla sede già esistente sia la scelta più coerente ed efficace per il futuro della nostra Unione». 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: doppio appuntamento con...

Stoccaggio rifiuti marini, governance infrastrutture, economia circolare: ecco...

“Patentino dell’ospitalità”: un incontro per parlare dei cambiamenti...

Chiusura dell’ufficio postale: il Comune attiva un servizio...

Ciclovia Tirrenica, lavori per il ponte: chiusa una...

Chiusi gli uffici dei servizi demografici ed elettorali:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: