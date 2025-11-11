Home AmiataCastagni, Simiani: “Su lotta a cinipide da Governo buone intenzioni, ma nessuna risorsa”
AmiataGrossetoPoliticaPolitica AmiataPolitica Grosseto

Castagni, Simiani: “Su lotta a cinipide da Governo buone intenzioni, ma nessuna risorsa”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

“Sui problemi causati dal cinipide ai castagni dal Governo buone intenzioni, ma nessun intervento concreta. La risposta alla mia interrogazione, svolta oggi nell’Aula di Montecitorio, conferma soltanto ciò che già sapevamo: mancano ancora azioni concrete e soprattutto risorse. Il settore della castanicoltura, strategico per molte aree interne e rurali del Paese, è oggi in sofferenza: negli ultimi anni la produzione è crollata da 57 a 43mila tonnellate. Questo significa perdita di lavoro, abbandono delle campagne e rischio di dissesto idrogeologico nelle zone montane”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente della Camera.

“L’Italia è tra i principali produttori europei di castagne di qualità, con eccellenze riconosciute come il Marrone del Mugello Igp o quello dell’Amiata, ma senza un piano nazionale di sostegno rischiamo di compromettere un patrimonio economico e culturale. Paradossalmente in Commissione Agricoltura giace ormai da anni una mia proposta di legge condivisa da tutte le forze politiche, che prevede misure per rafforzare la filiera e contrastare le fitopatie come il cinipide. È assurdo che sia bloccata però dal Ministro Giorgetti per soli 4 milioni di euro complessivi in due anni. Chiediamo al Governo di passare finalmente dalle parole ai fatti: servono fondi strutturali e strumenti di difesa fitosanitaria adeguati per proteggere i castagneti e il reddito dei produttori. Difendere la castanicoltura significa tutelare le nostre montagne, la biodiversità e un pezzo fondamentale dell’identità agricola italiana”, conclude Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ciclovia Tirrenica, lavori per il ponte: chiusa una...

Chiusi gli uffici dei servizi demografici ed elettorali:...

Scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici...

“Vado per vedove”: la commedia in scena al...

Pulizia della spiaggia: contributo del Comune al Wwf

“Maramad. Voci della provincia”: un seminario sul fondatore...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: