La Croce giubilare delle Misericordie fa tappa a Manciano: il programma delle celebrazioni

Manciano (Grosseto). Durante questo Anno Santo, che sta per giungere al termine e che ha come tema centrale la speranza, le Misericordie d’Italia hanno fatto squadra, riflettendo sui valori che ispirano la propria azione in favore di coloro che soffrono, che sono malati e che versano in una condizione di precarietà fisica e mentale.

Ed è proprio in quest’ottica che il 15 gennaio scorso, il defunto Pontefice Francesco ha benedetto la Croce giubilare, che ha così iniziato il suo lungo cammino nelle sedi sparse in tutta la penisola italiana; coinvolgendo centinaia di migliaia di volontari e centinaia di migliaia di comunità, che si sono ritrovate attorno alla Croce, simbolo dell’amore di Dio nei confronti degli uomini.

Venerdì 14 novembre sarà la volta di Manciano, dove la Croce giungerà alle 9.30 nella chiesa della Ss. Annunziata, accolta dai volontari, dai fedeli e dalle autorità civili e militari. Dopo l’accoglienza, inizierà un momento di preghiera e riflessione comune sul significato del Giubileo, guidato da don Fabio Menghini, arciprete della parrocchia di San Leonardo a Manciano e correttore della Fraternita di Misericordia, insieme a tutti gli altri parroci delle parrocchie del comune di Manciano.

“L’anno Santo in corso – dichiara il governatore della Misericordia di Manciano Federigo Norcini – ci ha dato la possibilità di riscoprire noi stessi e i valori che ispirano la nostra attività al servizio della gente, in una società che ha purtroppo perso il senso di comunità, coltivando soltanto un interesse prettamente personale. Ritrovarsi attorno alla Croce, insieme ai cittadini e alle autorità, ci darà la possibilità di riflettere e di porre, ancora una volta, la nostra fiducia nel Signore, sicuri della sua bontà e del suo aiuto ogni qualvolta ce ne sarà bisogno”.

I cittadini, i fedeli ed i rappresentanti delle associazioni, quindi, sono invitati a partecipare alla celebrazione che, si ricorda, avrà inizio alle ore 9.30 di venerdì 14 novembre nella chiesa della Ss. Annunziata.