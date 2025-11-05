Lavori di manutenzione: chiuso il parco della Peschiera

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora informa la cittadinanza che, a seguito della scadenza della concessione, è stata disposta la chiusura temporanea del parco della Peschiera al fine di consentire l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino delle staccionate ed altre manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutto il parco.
È infatti opportuno che i lavori di manutenzione si svolgano all’interno del parco senza la presenza di visitatori, per ovvi motivi di sicurezza e fluidità delle lavorazioni.
Il parco della Peschiera, quotidianamente frequentato da cittadini, famiglie, turisti e bambini, richiede infatti un elevato standard di sicurezza. I lavori saranno avviati con la massima urgenza per consentire una riapertura nel più breve tempo possibile.
ll Comune provvederà a informare la popolazione sulla data di riapertura del Parco.