Famiglie con figli con disabilità che non usufruiscono dello scuolabus: ecco il contributo del Comune

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che è uscito il bando per richiedere supporto economico per le famiglie con figli con disabilità che non usufruiscono del trasporto scolastico

Il Comune informa che con determinazione n. 811 del 4 novembre scorso è stato approvato il bando relativo alla concessione di contributi economici a supporto delle famiglie che hanno figli con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Orbetello, e che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026.

Il contributo è finalizzato a sostenere l’onere economico sopportato dalle famiglie di studenti con disabilità per la gestione autonoma del trasporto da e per la scuola.

Le domande, redatte sull’apposito modulo e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 24 novembre 2025, con una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Orbetello;

invio tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Per richiedere il contributo è necessario che il minore debba avere i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Orbetello;

età compresa tra i 3 e i 14 anni;

iscrizione per l’anno scolastico 2025/2026 ad una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado;

non essere iscritto al servizio di trasporto scolastico comunale, nè usufruire di apposito servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità;

essere residente e domiciliato ad almeno 300 metri dalla scuola, al fine di giustificare la finalità di utilizzo di tale contributo (a meno che la disabilità non si riferisca a problemi di deambulazione, da certificare);

essere persona con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3 comma 3.

Saranno prese in considerazione le domande presentate per bambini con disabilità lieve (Legge 104/92, articolo 3, comma 1) solo qualora dovessero residuare dei fondi, una volta soddisfatte tutte le domande relative a bambini con disabilità grave, anche con il massimo del contributo riconoscibile

Per maggiori informazioni il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.orbetello.gr.it