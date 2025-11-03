“Dare forma a un’idea”: al via il corso di aggiornamento dell’Isgrec su Repubblica e Costituzione

Grosseto. Nel 2026 cade l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea costituente.

Il passaggio da una forma di Stato a un’altra; la ricomposizione e la sintesi di contrapposte visioni e aspettative all’interno dell’Assemblea costituente; la costruzione di nuove regole del vivere civile e istituzionale attraverso il riconoscimento di diritti/doveri e la proclamazione di principi: furono tutti processi non privi di criticità nelle loro implicazioni e negli sviluppi delle culture e delle pratiche politiche, che possono essere analizzati da prospettive diverse ma complementari.

A questo proposito, parte il 7 novembre il corso di aggiornamento on line per insegnanti (ma aperto a tutti gli interessati) dal titolo “Dare forma a un’idea: il 1946, la Repubblica, la Costituzione”, organizzato dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea.

Il programma

La lezione introduttiva (7 novembre, alle 17), su “Rappresentazioni e narrazioni della Repubblica” è affidata a Maurizio Ridolfi, professore ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa università della Tuscia (Viterbo), coordinatore scientifico del progetto di ricerca “2 giugno: nascita, storia e memorie della Repubblica”, promosso dalla Sissco, che ha portato nel 2020 alla pubblicazione di 6 volumi (Viella).

Il 13 novembre (alle 17) sarà affrontato il tema della “Continuità dello Stato tra epurazione, amnistia e giustizia di transizione” con Cecilia Nubola, ricercatrice presso l’Istituto storico italo-germanico di Trento, Fondazione Bruno Kessler. Si occupa principalmente di storia della giustizia in età moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni: “Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’Assise e nei tribunali militari” (con P. Pezzino e T. Rovatti, 2019) e “Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione” (con G. Focardi, 2015).

Con Vinzia Fiorino, professore ordinaria di Storia contemporanea al Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere dell’Università di Pisa e presidente della Società italiana delle storiche dal 2024, si parlerà il 20 novembre (alle 17) di “Un nuovo soggetto politico: le donne”, seguendo il lungo percorso che ha portato al suffragio universale femminile e il ruolo delle 21 Madri costituenti all’interno dell’Assemblea costituente.

Il 24 novembre (alle 17), invece, sarà affrontato il delicato passaggio “Dallo Statuto albertino alla Costituzione” con Saulle Panizza, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa e direttore del Cidic – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura.

La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione e il riconoscimento di crediti formativi per gli insegnanti pari a 8 ore.

Informazioni e iscrizioni: www.isgrec.it | tel. 0564.415219 | e-mail segreteria@isgrec.it