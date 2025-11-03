Edilizia residenziale pubblica: oltre 110 alloggi ristrutturati, ecco i nuovi progetti

Grosseto. Un bilancio estremamente positivo per Epg Spa, società partecipata dal Lode grossetano e dai 28 Comuni della provincia di Grosseto, che conferma il proprio impegno costante nella gestione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Durante la presentazione dei dati relativi all’andamento della gestione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, è stato evidenziato un risultato economico positivo di oltre 30mila euro.

“Ringrazio gli operatori dell’Epg perchè questo bilancio estremamente positivo è anche merito loro – sottolinea Mario Pellegrini, presidente di Epa –. La provincia di Grosseto deve essere orgogliosa di questa azienda, che ha in seno delle grandissime professionalità. Questo anno abbiamo avuto un 30% di ristrutturazioni in più rispetto al passato, a Grosseto stiamo realizzando 80 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ringrazio i miei predecessori perchè mi hanno lasciato tra le mani un’azienda che ottiene ottimi risultati”.

I dati

Nel territorio comunale grossetano, l’attività di Epg si è concentrata su tre principali linee di intervento: ristrutturazione degli alloggi di risulta; realizzazione di nuovi interventi finanziati dal Pnrr; costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Nel biennio 2024–2025, grazie al concorso di finanziamenti statali, regionali e risorse proprie, Epg ha dunque completato la riqualificazione di 110 alloggi, restituendo così alla collettività spazi abitativi rinnovati, efficienti e pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie.

Nel dettaglio:

con la DgRT n. 458/2024, sono stati ristrutturati 15 alloggi;

con le economie reinvestite, autorizzate il 16 settembre scorso, verranno ristrutturati altri 10 alloggi;

un ulteriore finanziamento regionale (DgRT n. 511/2025) ha stanziato 567.168,66 euro, che consentiranno l’avvio entro dicembre dei lavori su 16 nuovi alloggi;

con risorse del Por Lode grossetano, sono già stati sistemati 23 alloggi;

ulteriori 10 alloggi sono stati completati grazie a fondi statali (Legge 80/2014);

con risorse proprie aziendali, l’Epg ha provveduto al recupero di 27 alloggi tra manutenzioni ordinarie e straordinarie;

sono inoltre in corso lavori su 9 alloggi, per un investimento stimato di 119.089 euro.

Il finanziamento regionale triennale (2025–2027) di oltre 1,7 milioni di euro consentirà di intervenire su altri 30–40 alloggi nel biennio successivo, consolidando così un percorso virtuoso di recupero e rigenerazione del patrimonio abitativo.

“La nostra società gode di ottima salute – dichiara il direttore di Epg, Corrado Natale – e i rapporti con il Comune di Grosseto sono sempre più solidi. A settembre ed ottobre scorso, si sono sbloccati degli importanti finanziamenti derivanti dal Pnrr, che ci permetteranno di realizzare 20 nuovi alloggi in via Saffi, dove si trovavano gli uffici comunali, 20 altri alloggi alle Stracciole e 38 case in via Sforzesca: ad inizio 2026 inizieranno i lavori per queste nuove abitazioni”.

I nuovi alloggi

Sul fronte delle nuove realizzazioni, invece, sono in corso due importanti programmi:

lotto 4 in località Stiacciole, dove è previsto un investimento di circa 6 milioni di euro per la costruzione di 20 alloggi Erp e 2 a canone calmierato;

via Sforzesca, dove un ulteriore finanziamento regionale di 6 milioni di euro consentirà la realizzazione di 38 nuovi alloggi Erp, con avvio delle gare per le urbanizzazioni entro fine anno.

Parallelamente, proseguono gli interventi Pnrr, con i lavori in via Jugoslavia (oltre 100 alloggi) e via Sergio Leone (58 alloggi), già in fase di collaudo.

“Questi risultati – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresentano un grande passo avanti nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale. L’impegno di Epg e la collaborazione tra Comune, Regione e Governo stanno producendo risultati concreti, a beneficio dei cittadini e del tessuto urbano della nostra città”.

“I risultati ottenuti dall’Epg sono sempre molto positivi – sottolinea l’assessore alle Partecipate, Fabrizio Rossi –, c’è una grande attività gestionale e la ristrutturazione di 110 alloggi rappresenta un record. La programmazione è fondamentale per dare risposte ai cittadini bisognosi in tempi sempre più rapidi. E’ sempre un piacere lavorare con i vertici di Epg.”

“Siamo fieri del percorso compiuto da Epg e Comune di Grosseto – evidenzia l’assessore alle politiche della casa e al sociale, Carla Minacci -. Ogni alloggio ristrutturato ci dà la possibilità di accontentare una famiglia bisognosa. Le richieste sono sempre di più: basti pensare che 5800 nuclei familiari sono in graduatoria per ottenere una casa”.

Con oltre 3.100 unità immobiliari gestite, Epg Spa si conferma un punto di riferimento per la gestione del patrimonio di edilizia pubblica nel territorio grossetano.

I risultati raggiunti nel biennio 2024–2025 rappresentano una base solida per affrontare con fiducia le nuove sfide legate all’abitare sostenibile, all’efficienza energetica e alla rigenerazione urbana.

Nella foto, da sinistra a destra: Corrado Natale, Carla MInacci, Mario Pellegrini, Silvia Tiengo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fabrizio Rossi,

Davide Novelli