Raccolta rifiuti, sindaco e assessore: “Troppi disservizi, Sei Toscana rispetti gli impegni presi”

Grosseto.È davvero inaccettabile che i recenti disservizi nella raccolta rifiuti stiano penalizzando la comunità di Grosseto.

La cura del decoro urbano e della qualità della vita è una priorità per la nostra amministrazione e voglio ribadire che il Comune non ha alcuna responsabilità diretta, poiché la gestione è affidata a Sei Toscana. Stiamo vigilando con attenzione e ci stiamo facendo portavoce del malcontento della città. Su questo tema non faremo nessun passo indietro.

Non ci interessano tecnicismi o giustificazioni sul perché la raccolta non venga svolta correttamente; ci interessa solo che funzioni come deve. E subito. Chiediamo con forza a Sei Toscana di ripristinare la qualità della raccolta e il rispetto degli impegni presi. Il Comune continuerà a monitorare da vicino la situazione, affinché la gestione dei rifiuti torni a funzionare correttamente e sia all’altezza delle aspettative di tutta la comunità”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli.

