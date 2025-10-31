Carta “Dedicata a te” 2025: pubblicato l’elenco degli assegnatari

Follonica (Grosseto). Da oggi, venerdì 31 ottobre, è disponibile sul sito del Comune di Follonica l’elenco dei soggetti assegnatari della misura di sostegno carta “Dedicata a te” 2025.
L’elenco è disponibile al seguente link, nella sezione “Allegati”: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-Servizi-Socio-Educativi
Il Comune ricorda che da novembre 2025 le carte saranno attive, con l’obbligo di effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio.
Le somme dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
Di seguito i recapiti dell’ufficio competente: Alberto Caturelli, tel. 0566.59014, e-mail acaturelli@comune.follonica.gr.it