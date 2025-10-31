Muro storico, al via i lavori di consolidamento nella frazione: il Comune investe 68mila euro

Grosseto. Al via i lavori per il consolidamento del muro storico di Batignano, nel tratto compreso tra via di Mezzo e via di Castello. Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che lo scorso luglio aveva approvato il progetto esecutivo.

L’opera, dal valore complessivo di 68mila euro, prevede il rafforzamento della struttura muraria attraverso tecniche di consolidamento strutturale conformi alle normative vigenti, con l’obiettivo di preservare e mettere in sicurezza un elemento di grande valore storico e identitario per la frazione.

“Il centro storico conserva gran parte della cerchia muraria medievale, ancora oggi ben riconoscibile – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Un elemento, questo, distintivo di Batignano e garantirne il decoro, la sicurezza e la conservazione è per noi un impegno prioritario”.