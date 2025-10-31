Home GrossetoChiusura provvisoria per la biblioteca Chelliana e la sede distaccata: ecco quando
GrossetoNotizie dagli Enti

Chiusura provvisoria per la biblioteca Chelliana e la sede distaccata: ecco quando

di Redazione
Grosseto. Lunedì 10 e lunedì 17 novembre, la sede centrale della biblioteca comunale Chelliana di via Mazzini e la sede distaccata al centro commerciale Maremà saranno chiuse al pubblico per permettere a tutti gli operatori di front-office della ditta ColSer di partecipare ai corsi obbligatori di addetto al primo soccorso e aggiornamento per addetto di primo soccorso.

I corsi si svolgeranno nei giorni indicati sia la mattina che il pomeriggio. L’orario di apertura al pubblico riprenderà regolarmente a partire da martedì 11 e da martedì 18 novembre.

