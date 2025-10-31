Fognatura e strade sterrate: al via la manutenzione straordinaria del Comune

Santa Fiora (Grosseto). La Giunta comunale di Santa Fiora ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di un tratto di fognatura bianca in via Lorentana, nella frazione di Bagnolo, e per la manutenzione di alcuni tratti di strade sterrate per il corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento, del valore complessivo di 38mila euro, è stato redatto dall’Area viabilità, manutenzioni e Protezione civile del Comune.

“L’obiettivo principale è quello di risolvere in modo definitivo il cedimento verificatosi lungo via Lorentana – spiega Andrea Olivi, consigliere comunale con delega al decoro urbano e alla viabilità -, dove la fognatura bianca aveva mostrato problemi di ricezione e l’asfalto aveva iniziato a deformarsi, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione. All’inizio di ottobre ho effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini sulla fognatura. Una volta arrivati sul posto ci siamo resi conto che la problematica era più complessa di quanto apparisse: l’asfalto stava cedendo e abbiamo quindi deciso di transennare l’area per motivi di sicurezza”.

“Procederemo celermente per ripristinare la piena funzionalità e la sicurezza della strada – aggiunge Andrea Olivi –. Avendo approvato il quadro economico e il progetto esecutivo, gli uffici possono procedere subito con la pubblicazione della gara e la settimana prossima è prevista l’aggiudicazione. Successivamente saranno concordati con la ditta esecutrice i tempi per realizzare l’intervento, tenendo in considerazione anche le condizioni meteo”.