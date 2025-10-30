“Sviluppo sostenibile: commercialisti, Pmi e banche”, convegno al Polo universitario

Grosseto. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto, Banca Tema – Gruppo Bcc Iccrea e Fondazione Polo universitario grossetano organizzano ill convegno formativo dal titolo: “Sviluppo sostenibile: commercialisti, Pmi e banche”.

L’evento si terrà mercoledì 5 novembre, dalle 15 alle 18, nell’aula magna 2 del Polo universitario grossetano (in Strada Ginori, 43).

Un’opportunità cruciale per professionisti e imprese

“In un contesto economico in rapida evoluzione, l’integrazione dei fattori Esg (Environmental, social, governance) e i principi di sostenibilità non sono più una scelta, ma una necessità strategica e normativa per le piccole e medie imprese,” dichiara la prof.ssa Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano.

“Il commercialista è la figura chiave per accompagnare le Pmi in questo percorso, trasformando gli obblighi in vere e proprie opportunità di crescita e accesso al credito“, precisa Paolo Mazzetti, presidente dell’Odcec Grosseto.

Il convegno rappresenta un momento di fondamentale confronto tra professionisti, sistema bancario e mondo accademico sulle sfide e le nuove opportunità legate alla sostenibilità.

Focus e relatori di spicco

L’appuntamento prevede una ricca sessione di interventi con esperti di rilievo nazionale e locale:

Carlotta Masini, dottore commercialista e revisore legale (Odcec Pisa), approfondirà la normativa europea e nazionale in materia di sostenibilità;

Gian Luca Galletti, dottore commercialista e consigliere del Cndcec con delega allo sviluppo sostenibile, farà il punto su “Esg e finanza dell’impresa con particolare riferimento alle Pmi”;

Enrico Bernardini, vice coordinatore del nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità della Banca d’Italia, relazionerà sul “Dialogo di sostenibilità mi e banche”.

Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema, illustrerà i “Rapporti banca, commercialisti e Pmi” in ottica sostenibile.

I lavori saranno coordinati dalla prof.ssa Gabriella Papponi Morelli.

Francesco Carri, presidente di Banca Tema, aprirà i lavori insieme al presidente dell’Odcec Paolo Mazzetti e a Gian Luca Ancarani, consigliere del Cndcec.

“Siamo convinti che la sinergia tra banca, Ordine del commercialisti e Università è molto importante per dotare il tessuto economico locale degli strumenti e delle competenze necessarie ad affrontare le sfide del futuro con successo e responsabilità,” spiega il presidente di Banca Tema Francesco Carri.

Il convegno è accreditato per la formazione professionale continua dei commercialisti. Le prenotazioni sono aperte sul portale www.fpcu.it.