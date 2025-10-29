Argentario 2025: tutti i vincitori della nona edizione del premio letterario

Monte Argentario (Grosseto). Nella suggestiva cornice di Porto Ercole, si è tenuta la premiazione della nona edizione del concorso letterario Argentario 2025 & Premio Caravaggio.

L’evento, sotto la guida di Laura Pieroni, presidente dell’asociazione culturale Metamorphosis, ha voluto mettere in evidenza l’importanza dell’avvicinamento culturale nel contesto attuale.

Sabato 25 ottobre, il pittoresco borgo marinaro è diventato il centro creativo, ospitando una cerimonia di premiazione elegante e suggestiva. L’affluenza crescente di autori riflette l’interesse verso la narrativa e la poesia, strumenti potenti per l’esplorazione dell’identità. Con quattro sezioni e altrettanti sottogeneri, il concorso rappresenta un crocevia di espressioni diverse. Il Premio Caravaggio ha inoltre celebrato il legame tra arte classica e letteratura moderna, rendendo Porto Ercole, testimone del passaggio di Merisi, lo sfondo ideale per onorare l’eccellenza italiana. L’edizione 2025 ha registrato, come sempre, una partecipazione straordinaria, attirando scrittori sia italiani che internazionali, consolidando il concorso Argentario come uno dei premi letterari più prestigiosi a livello nazionale.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2026, per la decima edizione, con l’impegno di continuare a celebrare la letteratura, un pilastro della cultura italiana. Ogni racconto premiato rappresenta un ponte tra generazioni e culture, arricchendo il patrimonio di una terra da sempre fonte di ispirazione.

I premi

Tra i vincitori dell’edizione 2025, si sono distinti i seguenti autori:

Premio Caravaggio 2025

Sezione D – Poesia inedita

Fausto Marseglia (Napoli)

“Voglia di…dimenticare”

1. Sezione A – Narrativa edita

Podio

1° Isabella Cesarini (Roma) “Le piace Proust, 96”, Rue de la Fontaine Ed.

2° Simona Paolella (Ancona) “Antartide interiore”, self publishing

3° Giuliano Adler (Trieste) “La trave di colmo”, Giovane Holden Ed.

2. Sezione A – Narrativa edita – Raccolta racconti

Podio

1° Massimiliano Serino (Milano) “Favole inquiete”, Rupe mutevole Ed.

2° Alessandro Izzi (Latina) “Gli occhi della notte”, Acheron Books Ed.

3° Pietro Rainero (Alessandria) “Racconti”, Sigraf Ed.

3. Sezione A – Narrativa edita d’emozione

Podio

1° Marco Musso (Lecco) “Chiedimi perchè sono felice”, Dreamer Ed.

2° Mara Colbacchini (Vicenza) “Fango”, Alba Ed.

3° Anna Cantagallo (Roma) “Kintsugi, riparte la vita”, Castelvecchi Ed.

4. Sezione A – Narrativa edita storica

Podio

1° Marco Corrias (Sud Sardegna), “Il papa morirà a Natale”, Giovane Holden Ed.

2° Alessio Mazzolotti (Biella) “Giorni di macaia”, bookabook Ed.

3° Stefano Ventura (Cremona) “Il ciclo compiuto, tra mito, storia e numeri primi”, A.Curcio Ed.

5. Sezione A – Narrativa edita Fantasy/ Fantascienza/ Horror

Podio

1° Salvatore Maiorana (Messina) “Il deserto”, Helicon Ed.

2° Alex Miceli (Roma) “Interitus: il dono della caduta”, Amazon Ed.

3° Alessandro Perugini (Firenze) “Il mistero delle bolle di sapone magiche”, Giovane Holden Ed.

6. Sezione A – Narrativa edita giallo/ Thriller / Noir

Podio

1° Riccardo Landini (RE) “Segreti che uccidono”, Newton Compton Ed.

2° Francesca Ventura (Roma) “Giallo etrusco”, Sovera Ed.

3° Paolo Cervini (Varese) “Ospite in villa”, Morellini Ed.

7. Sezione B – Narrativa inedita

Podio

1° “Oggetti smarriti” (Rimini) “L’alba del Terzo Reich, Gli ultimi giorni della Repubblica di Weimar”

2° Ilario Giannini (Firenze) “Storie di straordinaria follia (racconti)”

3° Isabel Vroylande (Belgio) “L’effetto magnus”

8. Sezione C – Poesia edita

Podio

1° Adam Benassi (Pavia) “Raccogliere”, Albatros Ed.

2° Cinzia Manetti (Siena) “Primavera di pace verrà”, Il cuscino di stelle Ed.

3° Margherita Guidi (Rimini) “Insatiabilis”, Albatros Ed.

9. Sezione D – Poesia inedita

Podio

1° Fiorello Doglia (Roma) “Sono un bambino”

2° Alvino Stefania (Avellino) “Radice nel silenzio”

3° Fabia Baldi (Livorno) “Rialto”