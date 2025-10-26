Home Cultura & Spettacoli“Il fiore della passione”: Maria Modesti presenta il suo libro
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Il fiore della passione”: Maria Modesti presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma mercoledì 29 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Table of Contents

Grosseto. Mercoledì 29 ottobre, alle 17, nella sede della società Dante Alighieri in via Vinzaglio 25 a Grosseto, avrà luogo la presentazione del libro di Maria Modesti “Il fiore della passione”; dialogheranno con l’autrice Fulvia Perillo e Letizia Stammati.

Il libro

Nell’originale trasfigurazione letteraria elaborata dalla scrittrice, l’opera mette al centro alcune donne della storia e del mito, le quali testimoniano direttamente la propria vicenda personale attraverso i pensieri e i sentimenti che hanno caratterizzato le loro scelte o il modo in cui hanno affrontato il loro tragico destino. Dotate di un forte temperamento Ipazia, Lucrezia Borgia, Artemisia Gentileschi sono riuscite a rivendicare se stesse, le capacità intellettuali e morali che possedevano, la libertà di giudizio e l’indipendenza a cui aspiravano, sfidando l’intolleranza e il dogmatismo delle convenzioni sociali. Andromaca Cassandra, Olena, Giulia sono state messe a prova da circostanze avverse o travolte dalla cieca furia della violenza, che non lascia scampo.

L’autrice

Maria Modesti è un’autrice che ha percorso generi diversi di scrittura, pubblicando moltissimo. Fra le sue opere 11 sillogi poetiche, con prefazioni e note critiche di intellettuali autorevoli, 4 raccolte di racconti e vari testi di saggistica; notevolissima la sua produzione teatrale (15 drammi), frequentemente messa in scena con regie e interpretazioni di alto livello e per importanti occasioni celebrative. Ha partecipato a convegni, manifestazioni, rassegne internazionali ed ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tirrenica, la Lega: “Polemiche del Pd su completamento...

“Fili di Solidarietà”: cuori fatti ad uncinetto per...

Torna l’ora solare: lancette degli orologi indietro di...

Incidente in città: donna investita, trasporta in ospedale

Rinnovabili, Simiani: “Troppi ritardi sul decreto sulle aree...

Si alza il sipario sulla stagione teatrale: il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: