Tirrenica, la Lega: “Polemiche del Pd su completamento infondate e sterili”

Roma. “Le polemiche esternate dal Pd toscano sul depotenziamento di risorse per i lavori di adeguamento della Tirrenica tra Tarquinia e la località Palazzi, a Cecina, sono infondate e sterili.

Dispiace che parlamentari del Pd facciano finta di non conoscere le regole di finanziamento delle opere pubbliche. L’allocazione delle risorse sul contratto di programma Anas e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è validato dal Cipess tenendo conto, fra l’altro, del grado di maturità delle progettazioni e degli iter autorizzativi, rimodulando anche risorse del Fondo unico Anas in relazione ad interventi non immediatamente cantierabili. Come ben noto, lo stato progettuale non consente di dare impulso alla fase di avvio dei cantieri e neppure di ‘parcheggiare’ risorse non spendibili. Dopo, grazie al Governo il citato contratto di programma ha abilitato Anas ad acquisire i progetti, sviluppare le ulteriori fasi e reperire il finanziamento, una volta mature le progettazioni.

Stiamo recuperando tempo inutilmente perso proprio dai no ideologici sostenuti negli anni anche da amministratori toscani di sinistra. Recentemente il commissario straordinario per la realizzazione della così detta Tirrenica, ha trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero la richiesta di parere preventivo in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai progetti da acquisire. Contestualmente, lo stesso Commissario ha richiesto alla competente Direzione generale del Ministero di individuare un soggetto terzo incaricato di validare il costo dei progetti da acquisire. Il Consiglio superiore ha reso il proprio parere.

Nel frattempo la Direzione generale del Mit ha avviato le procedure per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di validazione del costo dei progetti. Entro breve saranno quindi allocabili risorse, ora sì, per dare concretezza ad un sogno atteso per oltre 40 anni ed oggi sostenuto dalla Lega e dal Ministro Matteo Salvini così come dallo stesso è stato esplicitato proprio durante la visita tenutasi con i Ministri della Lega a Livorno, lo scorso 7 ottobre”.

Lo dichiara il senatore della Lega Manfredi Potenti, componente della Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica di Palazzo Madama.