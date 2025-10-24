Lavori dell’Enel in città: interruzione della corrente in alcune vie, ecco quali

Follonica (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 27 ottobre effettuerà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico a Follonica per il rinnovo di alcune apparecchiature nella cabina “Foscolo” e la connessione alla rete elettrica di un nuovo cavo interrato tra via Foscolo, via Bicocchi e via Damiano Chiesa.

I lavori

Nel dettaglio l’impianto elettrico, che trasforma l’elettricità da media a bassa tensione per distribuirla ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà rinnovato attraverso l’installazione di nuove morsettiere e componentistica di ultima generazione, che garantiranno efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Inoltre, il nuovo cavo elettrico interrato, in uscita dalla cabina, assicurerà una migliore distribuzione dei carichi e un’ottimizzazione del servizio, a partire dall’approvvigionamento del Comando della Guardia di Finanza.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 27 ottobre giugno, a partire dalle ore 8.00 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.