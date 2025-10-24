Settimana della Bellezza: il concerto-testimonianza della band Reale chiude la manifestazione

Grosseto. Si chiude sabato 25 ottobre la X edizione della Settimana della Bellezza, un percorso di fede, cultura e spiritualità che ha coinvolto la diocesi e tutta la comunità locale. La giornata conclusiva sarà segnata da due momenti di grande rilevanza e partecipazione.

La mattina il vescovo Bernardino guiderà circa 500 fedeli delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano nel pellegrinaggio al santuario mariano di Montenero, un’occasione di raccoglimento e preghiera che unisce i fedeli in un cammino di devozione verso la patrona della Toscana.

La serata, invece, si sposterà nella cattedrale di Grosseto dove, a partire dalle 21, si terrà il concerto-testimonianza della band Reale. L’ingresso è libero e durante l’evento avrà luogo anche l’esposizione del Santissimo Sacramento, per un momento di preghiera e adorazione che accompagnerà la musica e la testimonianza.

I Reale sono un gruppo musicale italiano che, partendo da un passato segnato dalla tossicodipendenza, sono diventati oggi esponenti nazionali della Christian Music in Italia e nel mondo. Fondato nel 2009 da Alessandro e Francesca, marito e moglie, il progetto nasce all’interno della Comunità Cenacolo di Madre Elvira, dove la musica diventa strumento di rinascita e fede. Le loro canzoni, amate nelle parrocchie italiane, e le loro testimonianze raccontano una storia di conversione e speranza.

Nel corso di 16 anni di carriera, i Reale hanno raggiunto importanti traguardi: sono stati la prima band italiana di Christian Music a conquistare la prima posizione della classifica iTunes con l’album “Serpenti & Colombe” (2016), la prima a realizzare una tournée mondiale nel 2023 e la prima a registrare un sold-out in un evento con pubblico pagante al di fuori di contesti religiosi (primo novembre 2024, 1500 persone a Cerea, Verona).

Oggi i Reale continuano a portare la loro musica e la loro testimonianza nelle diocesi italiane e internazionali, impegnandosi anche nella prevenzione e formazione giovanile.

La Settimana della Bellezza si conclude così, con una giornata di fede, arte e impegno sociale che vuole continuare a essere un segno di luce per tutta la comunità.

“Questa decima edizione, dedicata al tema ‘Abitare la vita fra cielo e terra’ – dichiarano Marcello Campomori, don Pier Mosetti e Giacomo D’Onofrio, dell’ufficio diocesano per la pastorale della cultura -, ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere e dialogare su come vivere la quotidianità con uno sguardo che abbraccia la dimensione spirituale, nel senso ampio del termine, e quella terrena. Grazie a testimoni e relatori di alto livello, abbiamo potuto approfondire il tema da molteplici punti di vista, aprendo un confronto ricco e costruttivo con donne e uomini di buona volontà, desiderosi di crescere nella bellezza. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto questa iniziativa, certi che la bellezza, intesa come esperienza che intreccia cielo e terra, continui a essere luce e guida per il nostro cammino”.