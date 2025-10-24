Home GrossetoSanità, Patto per il Nord: “Ritornare alle Asl provinciali”
Sanità, Patto per il Nord: “Ritornare alle Asl provinciali”

"A distanza di dieci anni dalla riforma, è sempre più evidente una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari"

di Redazione
Grosseto. Patto per il Nord Toscana esprime il proprio sostegno alla proposta promossa dal comitato referendario “Sanità Toscana 2025”, iniziativa che mira a rivedere l’attuale assetto del Servizio sanitario regionale, oggi organizzato in tre grandi Aziende Usl in base alla Legge regionale n. 84/2015.

“L’obiettivo è ripristinare un’organizzazione basata su Asl provinciali, per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una gestione più efficiente delle risorse sul territorio – dichiara Francesco Giusti, commissario provinciale di Patto per il Nord Grosseto -. A distanza di dieci anni dalla riforma, è sempre più evidente una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari, con liste d’attesa interminabili, tagli ai posti letto, depotenziamento degli ospedali di zona e carenza di personale medico e infermieristico. Queste criticità hanno favorito una crescente privatizzazione della sanità, costringendo molti cittadini a rivolgersi al settore privato per ottenere cure in tempi accettabili. Secondo i dati Istat, oltre 200.000 toscani hanno rinunciato alle cure per motivi economici”.

“È necessario restituire efficienza, prossimità e umanità al sistema sanitario toscano – termina Giusti -. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso gli Urp dei propri Comuni per firmare il referendum consultivo sulla sanità toscana e chiedere una riorganizzazione più giusta e vicina ai territori”.

