La piazza della frazione si rifà il trucco: il Comune investe 75mila euro

Grosseto. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il completamento di piazza Cavallotti a Istia d’Ombrone.

Saranno 75mila gli euro investiti e le opere verranno affidate entro la fine di quest’anno che nel dettaglio, riguardano la messa in opera di nuovo arredo urbano e l’installazione del parapetto in corrispondenza del muretto che separa la piazza da via del Vescovado.

“Quest’amministrazione crede nel valore delle frazioni e punta a un loro effettivo rilancio. Gli interventi approvati – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – vanno in questa direzione”.