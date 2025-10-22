“La città come casa comune”: alla Settimana della Bellezza una giornata dedicata a Giorgio La Pira

Grosseto. Prosegue con intensità e partecipazione la Settimana della Bellezza, giunta alla sua sesta giornata, con un appuntamento di alto profilo culturale e spirituale, dedicato alla figura e all’eredità di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze e testimone profetico del nostro tempo. Una riflessione profonda sulla città come spazio di giustizia, fraternità e vocazione collettiva al bene comune.

“La città è una casa comune”, diceva Giorgio La Pira nel 1954, inaugurando la città satellite dell’Isolotto, modello lungimirante di edilizia pubblica. E proprio da questa visione prenderà avvio l’incontro in programma per giovedì 23 ottobre a Grosseto, con la partecipazione straordinaria di Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira e docente di Diritto romano all’Università di Firenze.

Con il suo intervento, la professoressa Giunti – che occupa oggi la stessa cattedra universitaria che fu per oltre quarant’anni del “sindaco santo” – guiderà in un percorso alla scoperta del valore teologico e umano della città: non semplice somma di edifici, ma luogo abitato da una vocazione al bene, alla pace, alla promozione integrale della persona. Un laboratorio in cui bellezza, giustizia e fraternità si intrecciano in un disegno più grande.

L’incontro si inserisce nella riflessione più ampia promossa dalla Settimana della Bellezza: riscoprire la bellezza che salva, anche nelle sfide urbane del presente, attraverso la testimonianza di figure esemplari come La Pira.

A seguire, la bellezza si fa cinema e racconto contemporaneo: sempre giovedì 23 ottobre, alle 21, alla Multisala Aurelia Antica di Grosseto, è in programma la proiezione gratuita del film “La storia di Souleymane”, introdotta da Alessio Brizzi, esperto di cinema.

Il film, intenso e toccante, racconta il viaggio di un giovane richiedente asilo giunto dalla Guinea in Francia, affrontando con dignità e speranza la solitudine, la burocrazia e il desiderio di riscatto. Un invito potente a guardare con consapevolezza alle ferite del nostro tempo, lasciandoci interrogare e trasformare.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, scrivendo a progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it (indicando nome, cognome e numero di telefono).

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito.

