Gestione di un terremoto: il Comune e Università collaborano per attività di studio e ricerca

Grosseto. Il Comune di Grosseto e il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze avvieranno una collaborazione istituzionale finalizzata allo studio tecnico-scientifico per l’individuazione di aree idonee all’installazione di case mobili in caso di evento sismico.

L’accordo, della durata di sei mesi e prorogabile su accordo scritto tra le parti, prevede attività congiunte di studio e ricerca svolte dal personale tecnico e scientifico del Centro e del Comune, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

“Questa collaborazione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale rappresenta un passo importante per potenziare le nostre conoscenze e la capacità di risposta del territorio in situazioni di emergenza. L’unione tra competenze accademiche e operative è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di prevenzione e pianificazione, garantendo alla nostra comunità standard sempre più elevati di sicurezza e protezione civile”.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: