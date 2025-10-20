“Tecniche sostenibili di produzione industriale”: il Polo tecnologico lancia il nuovo corso

Grosseto. Al Polo tecnologico Manetti Porciatti i super tecnici dell’industria.

Con la collaborazione di Toscana Formazione, i docenti dell’Istituto grossetano hanno ideato un nuovissimo corso Ifts di formazione tecnica superiore dal quale emergeranno 20 figure direttamente formate con il contributo determinante delle aziende stesse. La presentazione ufficiale del corso di specializzazione post-diploma “Tespi – Tecniche sostenibili di produzione industriale” avverrà giovedì 23 ottobre alle 17.30 nella sede del Cat (Costruzioni Ambiente e Territorio) in via De Barberi a Grosseto.

“Il corso, della durata di un anno -spiega il dirigente scolastico del Polo tecnologico, Angelo Costarella – è aperto a 20 candidature, ed è stato ideato con la consulenza dell’agenzia formativa Toscana Formazione sulla base delle più recenti richieste del mercato del lavoro, in modo da dare ai partecipanti una formazione solida e spendibile. Altra cosa importante, e da non sottovalutare, la sua totale gratuità grazie al finanziamento della Regione Toscana”.

Nel dettaglio, le 1000 ore del percorso di studio distribuite in 7 mesi si strutturano per il 60% in 6 unità formative teoriche su tematiche fondamentali per una solida preparazione tecnica e per il resto in stage nelle principiali aziende maremmane, permettendo così un fondamentale, quanto essenziale, rapporto tra studenti e mondo delle imprese.

“Ovviamente l’accesso al corso è consentito solo a diplomati, anche senza competenze specifiche di settore – conclude il dirigente scolastico del Polo tecnologico -. Pertanto invito tutti coloro che vorranno crearsi una nuova opportunità di studio e di lavoro a partecipare alla presentazione di giovedì 23 ottobre”.