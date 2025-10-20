Nasce l’associazione Destra sociale: presentazione pubblica in città

Grosseto. Sarà presentato al pubblico sabato 25 ottobre alle 17, al Caffè Carducci in corso Carducci a Grosseto, il libro di Marco Cassini intitolato “Destra sociale. Introduzione alla ‘terza via’, tra identità, comunità e alternativa al sistema”, edito da Passaggio al Bosco. Un’opera che si propone di offrire una prospettiva inedita e dottrinaria per rispondere alle crisi globali contemporanee, superando le dicotomie politiche tradizionali e proponendo una vera “terza via”.

Il saggio di Cassini si interroga su quale modello possa rispondere efficacemente ai fallimenti delle ideologie dominanti – in particolare alla “mortifera fusione tra liberismo e post-comunismo” – e offre una bussola per orientarsi in un’epoca di smarrimento.

“Destra sociale” esplora i principi perenni da custodire e trasmettere, fondando una visione del mondo epica, etica ed estetica che pone al centro il rispetto delle identità e delle tradizioni, il rinvigorimento del vissuto comunitario e la partecipazione come alternativa vitale al dominio del mercato.

L’autore, militante di base nelle realtà aggregative e culturali non conformi, analizza le contraddizioni del nostro tempo offrendo una risposta sia dottrinaria che pragmatica, con l’obiettivo di costruire l’uomo nuovo e affrontare il futuro con una prospettiva innovativa e rivoluzionaria.

Lo scrittore dialogherà con Lucia Morucci, ospite della giornata il dottor Paolo Maccari, vicepresidente Nazionale dell’assiociazione politica Destra sociale, che presenterà al pubblico il movimento e già presente in varie città d’Italia.