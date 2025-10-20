Direttori d’orchestra: Oliver Cope vince la quinta edizione del concorso internazionale

Grosseto. È il 25enne britannico Oliver Cope il vincitore della quinta edizione del concorso internazionale per direttori d’orchestra “Sergey Kussewitzky”, organizzato a Grosseto dall’associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e i Teatri di Grosseto, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e la direzione organizzativa di Massimo Merone.

A Cope va il premio in palio per il primo classificato: una borsa di studio di 3.000 euro più targa, diploma e concerti. Secondo posto (borsa di studio di 2.000 euro più targa e diploma) per l’israeliana Michal Oren, terzo posto (borsa di studio di 1.000 euro più targa e diploma) alla cinese Mengru Zheng. Premio dell’Orchestra (borsa di studio di 500 euro più diploma) sempre a Oliver Cope.

Così ha deciso la giuria internazionale composta da Vittorio Parisi (Italia, presidente), Vito Clemente (Italia), Giulio Marazia (Italia), Edmondo Mosè Savio (Italia), Francesco Perri (Italia), Artur Pinho Maria (Portogallo) e Johannes Rieger (Germania).

La finale

Al Teatro degli Industri è andata in scena la serata finale: i tre finalisti si sono esibiti dirigendo l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con l’esecuzione del Concerto in Fa diesis minore per contrabbasso e orchestra op. 3 di Kussewitzky (con il contrabbassista solista Pierfrancesco Grelli), dell’Ouverture K 527 dal Don Giovanni di Mozart e della Sinfonia n.4 in La maggiore “Italiana” op. 90 di Mendelssohn.

Al termine, l’annuncio del verdetto della giuria che ha premiato Oliver Cope. Laureato con borsa di studio e lode all’Università di Cambridge e il Royal Conservatoire of Scotland, ha collaborato con orchestre e compagnie d’opera in tutta Europa e ha studiato con direttori d’orchestra di spicco, tra cui Ryan Bancroft, Jonathan Heyward, Ryan Wigglesworth e Antony Hermus. Ha completato gli studi nel giugno 2024 ed è stato successivamente invitato a dirigere la Bbc Scottish Symphony Orchestra. Ha ottenuto successi in diversi concorsi, raggiungendo la finale in ogni competizione a cui ha partecipato. Ha vinto numerosi premi anche per le sue performance come arpista e come pianista. E ora ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro del concorso internazionale per direttori d’orchestra “Sergey Kussewitzky” di Grosseto.

Appuntamento a sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 con la sesta edizione.