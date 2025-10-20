Cittadella del Carnevale: via libera all’incarico tecnico-giuridico per fase esecutiva del progetto

Follonica (Grosseto). Un passaggio fondamentale per la realizzazione della tanto attesa Cittadella del Carnevale è stato compiuto dall’amministrazione comunale di Follonica: è stato infatti dato il via libera all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-giuridico per la gestione della complessa fase di gara del progetto.

L’incarico è stato affidato allo studio specializzato Delfino & Partners S.p.a. e si rivela di fondamentale importanza per traghettare la proposta di partenariato pubblico privato (Ppp), presentata da Eurospin Tirrenica S.p.a., verso la sua fase esecutiva.

Questo passo si rende indispensabile a causa dell’estrema complessità normativa introdotta con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) e i successivi correttivi (D.Lgs 209/2024).

“Garantire che l’intero iter di gara sia perfettamente allineato alle normative più recenti è nostro preciso dovere – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. L’incarico a Delfino & Partners S.p.a. ci assicura la massima chiarezza e rapidità d’azione necessarie per concludere la procedura con la dovuta accuratezza e nei tempi più brevi possibili”.

L’amministrazione sottolinea come questo affido rappresenti l’avvio concreto per la realizzazione, nell’area individuata dal progetto, sia dei nuovi magazzini comunali che della Cittadella del Carnevale.

“L’amministrazione comunale continua a lavorare con serietà e trasparenza per trasformare questo progetto, atteso da tempo dalla nostra comunità, in una realtà concreta il prima possibile,” conclude il sindaco Buoncristiani.