Home FollonicaCittadella del Carnevale: via libera all’incarico tecnico-giuridico per fase esecutiva del progetto
FollonicaNotizie dagli Enti

Cittadella del Carnevale: via libera all’incarico tecnico-giuridico per fase esecutiva del progetto

Un passo cruciale verso la realizzazione del progetto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 40 views

Follonica (Grosseto). Un passaggio fondamentale per la realizzazione della tanto attesa Cittadella del Carnevale è stato compiuto dall’amministrazione comunale di Follonica: è stato infatti dato il via libera all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-giuridico per la gestione della complessa fase di gara del progetto.

L’incarico è stato affidato allo studio specializzato Delfino & Partners S.p.a. e si rivela di fondamentale importanza per traghettare la proposta di partenariato pubblico privato (Ppp), presentata da Eurospin Tirrenica S.p.a., verso la sua fase esecutiva.

Questo passo si rende indispensabile a causa dell’estrema complessità normativa introdotta con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) e i successivi correttivi (D.Lgs 209/2024).

“Garantire che l’intero iter di gara sia perfettamente allineato alle normative più recenti è nostro preciso dovere – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. L’incarico a Delfino & Partners S.p.a. ci assicura la massima chiarezza e rapidità d’azione necessarie per concludere la procedura con la dovuta accuratezza e nei tempi più brevi possibili”.

L’amministrazione sottolinea come questo affido rappresenti l’avvio concreto per la realizzazione, nell’area individuata dal progetto, sia dei nuovi magazzini comunali che della Cittadella del Carnevale.

“L’amministrazione comunale continua a lavorare con serietà e trasparenza per trasformare questo progetto, atteso da tempo dalla nostra comunità, in una realtà concreta il prima possibile,” conclude il sindaco Buoncristiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

L’opposizione: “Sosteniamo sport per tutti, estendiamo convenzione della...

Prevenzione dagli incendi boschivi: il Comune inserito nel...

Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Muore storico artigiano: il cordoglio dell’amministrazione e del...

Spese di riscaldamento da fonti rinnovabili: ecco il...

Trasporto scolastico gratuito, l’opposizione: “Vogliamo chiarezza e coerenza...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: