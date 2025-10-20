“Da Museo a Museo”: una passeggiata tra arte, ambiente e storia

Mancianno (Grosseto). Prosegue il progetto “Da Museo a Museo”, promosso dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana e coordinato dal Museo di storia naturale della Maremma.

Domenica 26 ottobre è in programma una suggestiva passeggiata dal Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia fino al Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, lungo sentieri immersi tra boschi, prati e borghi medievali come Montemerano. L’iniziativa mira a collegare i musei del territorio attraverso itinerari percorribili con forme di mobilità dolce – a piedi, in bicicletta o a cavallo – offrendo esperienze che uniscono cultura, natura e turismo sostenibile.

Attivo da qualche anno con grande successo, il progetto “Da Museo a Museo” ha individuato sei aree del territorio maremmano – Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere – ciascuna con itinerari dedicati che collegano i musei a percorsi naturalistici. Durante le escursioni i partecipanti sono invitati a raccogliere dati su flora e fauna spontanea, contribuendo al progetto di Citizen Science coordinato dal Museo di storia naturale della Maremma.

Tutte le informazioni e le mappe dei percorsi sono disponibili nella sezione dedicata del sito: www.museidimaremma.it

Programma di domenica 26 ottobre

La giornata inizierà con la visita al Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia, che custodisce la maggior parte delle opere di Pietro Aldi, pittore mancianese attivo nella seconda metà dell’Ottocento. Fino al 30 marzo 2026, il Polo ospita anche la mostra di pittura e grafica “Guido Spadolini (1899–1944). Un pittore tra paesaggi toscani e affetti familiari”. Finita la visita, si proseguirà a piedi uscendo dal paese attraverso la Porta romana, lungo una strada sterrata che attraversa la campagna fino alla Strada Provinciale 10.

Dopo un breve tratto asfaltato si giungerà a Montemerano, dove il Polo Aldi offrirà un pranzo leggero. Il cammino continuerà poi in salita, lungo sentieri e strade bianche, fino a Manciano, con visita finale al Museo di Preistoria e Protostoria, che espone importanti reperti provenienti da ricerche e scavi nell’area toscana della valle del Fiora.

Informazioni utili

Ritrovo alle 9.00 a Manciano (nel parcheggio di via Martiri della Libertà, vicino al cimitero). Da qui si raggiungerà Saturnia con autobus navetta. Il percorso completo è di circa 10 chilometri, con durata di circa 4 ore comprese le soste.

Percorso ridotto (5 chilometri): ritrovo alle 9.15 alla fermata di Autolinee Toscane Montemerano Croce – SP 159 (Cimitero di Montemerano). Durata del percorso: circa 2 ore.

Partecipazione gratuita (massimo 30 persone) ma prenotazione obbligatoria tramite QR Code o al link: https://tinyurl.com/4zw9hkxz

Pranzo libero (al sacco o secondo le formule proposte dagli organizzatori)

Consigli pratici: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua al seguito

Per informazioni: tel. 0566 906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com