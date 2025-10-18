Utilizzo del defibrillatore, terminato il corso: in Questura la consegna degli attestati ai volontari dell’Anps

Grosseto. Questa mattina, nell’auditorium della Questura di Grosseto, alla presenza del Questore Claudio Ciccimarra e del governatore della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, Edoardo Boggi, sono stati consegnati i diplomi ai volontari dell’organizzazione di volontariato della Associazione nazionale della Polizia di Stato, che hanno superato il corso Blsd.L, in adulto e pediatrico, riguardante le tecniche del massaggio cardiaco e l’uso del defribillatore automatico.

Il corso è stato tenuto alla locale Misericordia di Grosseto.

I volontari che hanno superato il corso sono: Della Camera Adele, Senesi Maurizio, Caoduro Giorgio, Montomoli Fabrizio, Fabbri Pietro Francesco, Polizzi Massimo, Simion Ciprian Gheorghe, Varesi Paolo, responsabile dell’OdV Anps Grosseto.

A tutti i volontari è stata fornita una petch con il simbolo del cuore umano, con il tracciato cardiaco, che attesta la specializzazione acquisita.