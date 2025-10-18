Muore storico artigiano: il cordoglio dell’amministrazione e del museo

Follonica (Grosseto). Il sindaco Matteo Buoncristiani e tutta l’amministrazioone comunale si uniscono al cordoglio della città per la scomparsa di Giorgio Nicoletti, figura di spicco dell’artigianato follonichese.

A lui il museo Magma, in particolare, deve molto: la preziosa donazione che ha reso possibile la nascita della sezione permanente dedicata alla famiglia Nicoletti e alla loro storica produzione di cementine, inaugurata nel 2021, testimonia il legame profondo tra la sua famiglia e la storia produttiva della città.

L’amministrazione e il Museo Magma si stringono con gratitudine attorno ai familiari in questo momento di dolore.